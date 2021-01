16:26 | 04.01.2021

Brentölpreis bei 53 USD je Barrel

Heute legt die OPEC+ in einer Videokonferenz die Produktion für Februar fest. Anfang Dezember wurde beschlossen, die ursprünglich geplante Produktionsanhebung um 2 Mio. Barrel pro Tag nur schrittweise umzusetzen. Entsprechend wird nun darüber abgestimmt, ob es nach der Erhöhung um 0,5 Mio. Barrel pro Tag im Januar die nächste Anhebung geben soll. Risiken für die Nachfrage sind die weiterhin hohen Corona-Infektionen in den westlichen Industrieländern, die vielerorts eine Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen zur Folge haben. Des weiteren steigerte Libyen (nicht in das Produktionsabkommen eingebunden) in den letzten Monaten seine Produktion stark. Dies wären Argumente für eine Beibehaltung der Januar-Produktion. Russlands Energieminister Nowak dagegen sprach sich für eine weitere Anhebung um 500 Tsd. Barrel pro Tag im Februar aus. Noch profitieren die Ölpreise von der guten Stimmung. Heute Morgen liegt der Brentölpreis bei 53 USD je Barrel.