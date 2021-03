14:22 | 17.03.2021

Brentölpreis steigt am Morgen auf knapp 69 USD je Barrel

Gestern gab der Brentölpreis zwischenzeitlich bis auf 67,5 USD je Barrel nach, konnte sich aber im Laufe des Handels wieder erholen. Heute Morgen steigt er auf knapp 69 USD je Barrel, wobei die API-Daten von gestern Abend für Auftrieb sorgten. Die Daten belegen für die letzte Woche statt eines erwarteten Anstiegs einen Abbau der US-Rohölvorräte um 1 Mio. Barrel. Heute werden die Daten des US-Energieministeriums veröffentlicht. Diese könnten – bedingt durch die starken Verzerrungen in den vorherigen beiden Berichtswochen infolge des Kälteeinbruchs in Texas Ende – überraschen. Der enorme Lageraufbau bei Rohöl in den USA führte dazu, dass die WTI-Terminkurve am vorderen Ende wieder in Contango gedreht ist. Dies signalisiert eine reichliche Versorgung.