14:39 | 09.03.2021

Brentölpreis zurück auf 68 USD je Barrel

Nachdem der Brentölpreis bis auf fast 71,5 USD je Barrel gestiegen war, geriet er gestern unter Druck und fiel zum Handelsschluss auf 68 USD je Barrel zurück. Der Markt nimmt wohl die Risikofaktoren wieder stärker wahr. Die asiatische Nachfrage zeigt sich robust. Für Kunden aus Asien hob Saudi-Arabien die Verkaufspreise für die April-Lieferungen an. Im Januar und Februar zusammen erhöhten sich die Rohölimporte Chinas auf 89,57 Mio. Tonnen (+ 4,1% ggü. Vj.). Das Nachfragewachstum dürfte sich aber insgesamt verlangsamen und die Euphorie am Ölmarkt verfrüht sein. Die sehr positive Positionierung der Großanleger bei Rohöl weist auf eine spekulative Überhitzung hin. Ein weiterer Risikofaktor ist der voraussichtlich kräftige Anstieg der Nicht-OPEC-Produktion. So etwa stieg Baker Hughes zufolge in der letzten Woche die Anzahl aktiver US-Ölbohrungen weiter auf 310.