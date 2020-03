14:15 | 23.03.2020

Brentpreis bei Handelseröffnung unter 25 USD je Barrel

Der Ölpreis bleibt weiterhin sehr schwankend. Am Freitag geriet er im Handelsverlauf erneut stark unter Druck und schloss bei rund 27 USD je Barrel. Zur Handelseröffnung heute Nacht lag er unter 25 USD je Barrel (17-Jahrestief). Bei WTI war der Preis für den am Freitag ausgelaufenen April-Kontrakt zum Handelsschluss kurzzeitig unter 20 USD gefallen. Der texanische Ölindustrie-Regulierer, die Eisenbahnkommission, hat die Idee einer Kooperation mit der OPEC. Die Kommission will wohl zusammen mit Saudi-Arabien und Russland die Produktion um jeweils 10% kürzen, damit die Produktionsüberschüsse zumindest etwas geringer sind. Einige US-Ölunternehmen haben an die Regulierungsbehörde appelliert, die Ölproduktion nach dem Vorbild Albertas im Dezember 2018 zu beschränken. Doch die Maßnahme ist zum einen regulatorisch und praktisch schwer umzusetzen. Zum andern würde sich wohl angesichts der Höhe der Überschüsse aktuell nur ein schwacher Effekt zeigen und nur für die anderen Länder und US-Bundesstaaten Nutzen bringen. Dazu ist anzunehmen, dass Saudi-Arabien den Preiskrieg zunächst fortführen will. Mit einer raschen Erholung der Ölpreise ist also nicht zu rechnen.