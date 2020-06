15:36 | 29.06.2020

China fordert Garantie-Erklärungen für Agrarprodukte

In der letzten Woche erging seitens China an ausländische Lieferanten die Forderung nach Garantie-Erklärungen darüber, dass die Lieferungen nicht mit dem Coronavirus kontaminiert sind. Bei vielen Exporteuren herrscht nun Verunsicherung. US-Exporteure geben nun eine von der Agriculture Transportation Coalition (AgTC) vorbereitete Bestätigung ab, dass ihre Ware in Einklang mit den Sicherheitsbestimmungen und medizinischer Sorgfalt geerntet, verarbeitet und verladen wurde. Von China wurde die Akzeptanz solcher Schreiben bisher noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings soll es bislang keine Verzögerungen bei der Abfertigung gegeben haben.