19:05 | 07.12.2020

China führte im November eine hohe Menge Sojabohnen ein

Die Daten der nationalen Zollbehörde belegen für November chinesische Sojabohnenimporte von 9,6 Mio. Tonnen (+ 16% ggü. Vj. bzw. + 10% ggü. Vormonat). Die Herkunft wurde zwar noch nicht veröffentlicht, doch dürfte der Anteil der Ware aus den USA enorm gestiegen sein. In den letzten Monaten hatte noch brasilianische Ware stark überwogen, nun werden die hohen Bestellungen abgearbeitet, die China nach dem Phase-1-Abkommen in den USA tätigte. Brasilien meldete für November lediglich Exporte von 1,47 Mio. Tonnen (- 30% ggü. Vj.). Anzumerken ist, dass hier nun die traditionelle Liefersaison zu Ende geht. In den letzten beiden Jahren hatte China wegen des sino-amerikanischen Handelsstreits länger auf brasilianische Bohnen zurückgegriffen. In diesem Jahr fallen die Exporte Brasiliens wieder – von einem sehr hohen Niveau – steiler ab.