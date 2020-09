15:43 | 11.09.2020

China plant Aufbau weiterer staatlicher Rohstoffreserven

China will Medienberichten zufolge im nächsten 5-Jahresplan (Beginn 2021) mit dem Aufbau weiterer staatlicher Rohstoffreserven beginnen, in Reaktion auf die Coronapandemie sowie die sich verschlechternden Beziehungen zu den USA und deren Verbündeten. Im Oktober wird von der chinesischen Regierung der neue 5-Jahresplan vorgestellt. In den Medienberichten werden an erster Stelle Rohöl und landwirtschaftliche Güter genannt, aber auch strategische Metalle. Welche Metalle dies betrifft, wird in den Berichten nicht erwähnt. Im August berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg über Kaufpläne von 2.000 Tonnen Kobalt (Verwendung in Batterien für Elektrofahrzeuge). China tätigte in den letzten Monaten enorme Kupferkäufe, diese könnten teilweise für den Aufbau staatlicher Reserven verwendet worden sein. Umfangreiche chinesische Käufe würden die Rohstoffpreise sicherlich stützen. Dagegen plant Indien einer Reuters-Meldung zufolge, zum Schutz der inländischen Metallproduzenten die Importe von Metallen – besonders von Kupfer und Aluminium – zu begrenzen. Indien importiert seit zwei Jahren größere Mengen Kupferraffinade, was jedoch auf den Ausfall der „Tuticorin“-Schmelze zurückzuführen sein dürfte. Die Aluminiumimporte sind dagegen seit Jahren ohnehin rückläufig.