15:31 | 29.09.2020

China steht inzwischen für 57% der weltweiten Aluminiumproduktion

Über den Sommer hinweg haben sich die chinesischen Aluminiumimporte enorm erhöht. So etwa haben sich im August die Exporte mit 430 Tsd. Tonnen im Vorjahresvergleich verachtfacht und zwischen März und August mit fast 1,5 Mio. Tonnen mehr als verfünffacht. Die hohen chinesischen Importe könnten auch teilweise eine Erklärung dafür sein, dass die Aluminiumpreise zwischen Mai und August trotz einer Überversorgung des Marktes von 1.500 USD auf 1.800 USD je Tonne steigen konnten. Die Produktion erhöhte sich lt. IAI in den ersten acht Monaten des Jahres dank China um 1,4% ggü. Vj. bei einem gleichzeitigen Corona-bedingten Nachfrageeinbruch. Diesmal stellen die hohen Importe Chinas eine Überraschung dar. Die Überversorgung ist aktuell ebenfalls China geschuldet. Dort läuft die Produktion auf Hochtouren. Die Marge für die Aluminiumschmelzen ist mehr als nur auskömmlich, so stieg die chinesische Aluminiumproduktion in den ersten acht Monaten um fast 3%. Inzwischen steht China für 57% der weltweiten Aluminiumproduktion. Eine weitere Erklärung für das hohe Preisniveau dürfte die jüngste Stärke der Nachfrage sein. Dadurch ist die physische Verfügbarkeit geringer. Die hohen physischen Prämien weltweit belegen dies. In der vergangenen Woche entschied die Europäischen Kommission die Einführung von vorläufigen Antidumpingzöllen ab Mitte Oktober von bis zu 48% auf Aluminium-Strangpressprofile aus China. Somit besteht das Risiko weiterer Handelseinschränkungen. Trotz der starken Überversorgung sollte das Potenzial für die Aluminiumpreise nach unten begrenzt sein.