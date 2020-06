14:44 | 23.06.2020

China strebt bei einigen wichtigen Ölprodukten Unabhängigkeit an

Der Nationalen Energiebehörde zufolge will China seine diesjährige Rohölproduktion mit 3,85 Mio. Barrel täglich gegenüber dem Vorjahr um 1% erhöhen. Dabei strebt China bei einigen wichtigen Ölprodukten auch nach Unabhängigkeit. Der Hafen Zhoushan soll zu einem überregionalen Schiffskraftstoffmarkt ausgebaut werden. Bereits in diesem Jahr soll es chinesischen Raffinerien möglich sein, mit über 18 Mio. Tonnen schwefelarmen Treibstoffs (LSFO) eine ausreichende Menge für den eigenen Verbrauch zu produzieren. Seit Jahresbeginn dürfen Schiffe ohne eingebaute Abgasfilter nach der IMO2020-Verordnung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) nur noch Treibstoffe wie Marinegasöl und LSFO mit einem Schwefelgehalt von maximal 0,5% verwenden. Zum chinesischen Ziel der Unabhängigkeit könnte auch die Einführung eines LSFO-Terminkontrakts am Montag an der SHFE beitragen. Der Kontrakt stieß bei den Marktteilnehmern auf großes Interesse. Nach der Einführung stieg der Preis (Fälligkeit Januar 2021) auf 367 USD je Tonne (+ ca. 10%).