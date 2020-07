15:28 | 15.07.2020

Chinas Stahl- und Aluminiumexporte gehen deutlich zurück

Die Rohstoffexporte Chinas zeigten sich im Juni verhalten. Die Daten der Zollbehörde belegen Ausfuhren von 3,7 Mio. Tonnen Stahlprodukten sowie 354 Tsd. Tonnen Aluminium und -produkten. Bei Stahl entspricht dies der geringsten Menge seit Februar 2012, bei Aluminium der geringsten seit 16 Monaten. Die Auslandsnachfrage scheint also schwach zu sein. Bei Stahl ist zumindest die Inlandsnachfrage robust. Die lt. Analyse von S&P Global Platts im 1. Halbjahr genehmigten vielen neuen Infrastrukturprojekte dürften eine hohe Menge an Stahl verbrauchen. Die Produktion wurde ebenfalls deutlich ausgeweitet, sie erreichte im Mai einen Rekordwert. Die Aluminiumproduktion liegt ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau. Nach Einschätzung des staatlichen Research-Instituts Antaike könnten in China in diesem Jahr 37,4 Mio. Tonnen Aluminium (+4% ggü. Vj.) hergestellt werden, womit aber klar über Bedarf produziert würde. Die letzte Handelsstatistik zeigt, dass China zuletzt wohl Schwierigkeiten hatte, das überschüssige Material zu exportieren. Hinweis auf eine verhaltene Nachfrage im gesamten asiatischen Raum sind die weiter gefallenen physischen Aluminiumprämien in Japan für das 3. Quartal. Japan ist der größte Aluminiumimporteur in Asien und die dortige Prämie gilt als Benchmark für die Region.