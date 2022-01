14:47 | 10.01.2022

Der Aluminiumpreis dürfte zunächst noch weiter steigen – Geringe Bestände in den europäischen LME-Lagerhäusern

Die Metallpreise zeigen sich zum Wochenbeginn freundlich.

Aluminium steigt auf 2.950 USD je Tonne, damit wird der Mitte Dezember begonnene Preisanstieg fortgesetzt. Der Zugewinn seit Jahresbeginn beläuft sich bereits auf 5%. Für Auftrieb sorgen die wegen der hohen Energiekosten angekündigten Produktionskürzungen in Europa. Dem unabhängigen Research-Institut CRU zufolge sind in der EU inzwischen jährliche Produktionskapazitäten von fast 600 Tsd. Tonnen von Kürzungen betroffen. Dies lässt den Schluss zu, dass sich der europäische Aluminiummarkt weiter anspannen wird. In den europäischen LME-Lagerhäusern sind die frei verfügbaren Aluminiumvorräte extrem niedrig. Weltweit sind für den Markt aktuell nur noch knapp 540 Tsd. Tonnen Aluminium aus den LME-Lagerhäusern verfügbar, der Rest ist bereits zur Auslieferung angefordert. Anhaltend hohe oder noch steigende Energiepreise könnten noch mehr Produktionsdrosselungen zur Folge haben. Dies dürfte das Preisniveau hoch halten.

Bei Zinn erfolgte am Freitag kurzzeitig ein Anstieg über die Marke von 40.000 USD je Tonne. Heute Morgen liegt der Preis nur knapp unterhalb dieser Marke. Der Zinnpreis hatte sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt, nun wird die Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Ein spezifischer Auslöser für den Preisanstieg der letzten Tage ist nicht auszumachen.