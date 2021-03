13:56 | 31.03.2021

Der feste USD hält die Industriemetallpreise in Schach

Am stärksten dürften die Industriemetallpreise derzeit vom starken USD belastet werden. Nachdem der LME-Industriemetallindex gestern um gut 1% fiel, sind auch heute Morgen die meisten Metalle schwächer. Ein weiterer belastender Faktor sind die fallenden Aktienmärkte in Asien. Vom besseren Einkaufsmanagerindizes (PMIs) in China im März können die Metalle nicht profitieren.

Nickel

In der vergangenen Woche ist die Ambatovy-Nickelmine in Madagaskar nach dem einjährigen Corona-bedingten Stillstand wieder angelaufen und soll im Laufe des Jahres vollständig hochgefahren werden. Die jährliche Produktionskapazität liegt bei 60 Tsd. Tonnen Nickel. Die Wiederinbetriebnahme war früh angekündigt und wirkte sich deshalb nicht auf die Preisentwicklung von Nickel aus. Der Nickelpreis bewegt sich seit einigen Wochen seitwärts um die Marke von 16.000 USD je Tonne.