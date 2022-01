15:07 | 11.01.2022

Deutlicher Anstieg der indonesischen Zinnexporte im letzten Jahr

Heute Morgen ist die Londoner Metallbörse (LME) von einem Stromausfall in einem Daten-Center betroffen. Aufgrund der daraus resultierenden Verbindungsausfälle kann der Handel erst verspätet aufgenommen werden. An der SHFE in Shanghai erfolgt teilweise ein spürbarer Preisanstieg bei den Metallen. Am meisten legt Nickel mit knapp 2% zu. Auslöser hierfür könnte die Meldung sein, dass sich ein großer US-Elektroautohersteller langfristig Nickelkonzentrat gesichert hat. Nickel wird in Form von Sulfat in Batterien verwendet.

Zinn

Der Zinnpreis an der LME konnte gestern erneut vorübergehend die Marke von 40.000 USD je Tonne übersteigen, trotz des Berichts der hohen Zinnexporte Indonesiens für Dezember. Die Daten des Handelsministeriums belegen einen Anstieg auf fast 8 Tsd. Tonnen (+ 25% ggü. Vj.), was den höchsten monatlichen Exporten seit über drei Jahren entspricht. Im Gesamtjahr wurden knapp 75 Tsd. Tonnen (+ 14% ggü. Vj.) ausgeführt, was ebenfalls ein 3-Jahreshoch darstellt. Bei den – besonders im 2. Halbjahr – hohen Exporten dürften die stark gestiegenen Preise eine Rolle spielen. Trotz der höheren Exporte war der globale Zinnmarkt in 2021 nahezu ausgeglichen. Dies ist den Daten des World Bureau of Metal Statistics für Januar bis Oktober zu entnehmen, neuere Daten stehen noch aus.