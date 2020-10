14:12 | 29.10.2020

Die Ölpreise gaben gestern um über 5% nach

Die rekordhohen Corona-Neuinfektionen und die Unsicherheit bezüglich der US-Wahlen haben eine hohe Risikoaversion an den Finanzmärkten bewirkt. Mit dem Abverkauf an den Aktienmärkten und dem stärkeren USD gerieten auch die Ölpreise stark unter Druck und gaben gestern um über 5% nach. Brent erreicht heute bei 38,8 USD je Barrel den tiefsten Stand seit Mitte Juni. Den gestrigen DOE-Zahlen zufolge erhöhten sich die US-Rohölvorräte in der letzten Woche um 4,3 Mio. Barrel und damit über Erwartung. Allerdings ist der Anstieg teilweise auf höhere Importe und die höhere Ölproduktion zurückzuführen. Bei den Beständen an Benzin und Mitteldestillaten kam es zudem zu einem überraschend starken Rückgang, bei der Benzinnachfrage ist sogar ein Anstieg zu verzeichnen. Doch herrscht nach wie vor Besorgnis hinsichtlich der Nachfrage. Aufgrund des jüngsten Preisrutsches scheint es zunehmend unwahrscheinlich, dass die OPEC eine Erhöhung der Ölproduktion ab Januar vornehmen wird. Im Gegenteil wären aufgrund der schwachen Nachfrageperspektive eigentlich weitere Produktionskürzungen seitens der OPEC+ angebracht. Zu solchen dürfte es jedoch nicht kommen. In den am Kürzungsabkommen beteiligten Ländern schwindet die Wirtschaftskraft infolge des langen Anhaltens der Krise. Vorerst dürfte sich der Abwärtstrend am Ölmarkt fortsetzen.