13:37 | 20.10.2021

Edelmetalle legen zu

Beim Goldpreis erfolgte gestern im späten Handel ein Rücksetzer, heute Morgen geht er mit Unterstützung durch den weiter abwertenden USD wieder in Richtung 1.780 USD je Feinunze. Der heutige Anstieg der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen (zeitweise auf ein 5-Monatshoch) wird am Goldmarkt ignoriert. Allerdings profitiert Gold auch nicht besonders von der höheren Risikoaversion der Marktteilnehmer. Diese zeigt sich auch in einem merklichen Rückgang der Industriemetall- und Energiepreise. Letzterer wirkt sich jedoch nicht belastend auf die industriellen Edelmetalle aus. Palladium konnte gestern um über 4% auf 2.100 USD je Feinunze zulegen. Silber stieg um 2%, heute Morgen weiter und nähert sich der Marke von 24 USD je Feinunze.