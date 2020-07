14:28 | 08.07.2020

EIA sieht Anzeichen einer Stabilisierung der US-Ölproduktion

Der WTI-Preis gab gestern Abend nach dem API-Lagerbericht leicht nach, heute handelt er um 40 USD je Barrel. Dem API zufolge erhöhten sich die US-Rohölbestände in der letzten Woche um gut 2 Mio. Barrel, dagegen fielen die Benzinbestände um 1,8 Mio. Barrel und die Destillatebestände um 850 Tsd. Barrel. Die US-Energiebehörde EIA erwartet in ihrem letzten Monatsbericht eine schnellere Erholung der Benzinnachfrage im 2. Halbjahr. Der diesjährige Rückgang soll sich auf 2,1 Mio. Barrel täglich belaufen. Bei der US-Ölproduktion sieht die EIA Anzeichen einer Stabilisierung. Sie soll in diesem Jahr auf durchschnittlich 11,6 Mio. Barrel täglich und in 2021 auf 11 Mio. Barrel täglich sinken. Der voraussichtliche Rückgang wäre also etwas geringer als bislang angenommen. Die EIA verweist darauf, dass die gerichtliche Entscheidung zur Dakota Access-Pipeline vom Montag in den Schätzungen nicht berücksichtigt wurde. Die Entscheidungen zu den Pipelines dürften die Aussichten für die Ölproduktion in Nord-Dakota verschlechtern. Die Ölproduktion in der Bakken-Schieferölformation wird ihr Maximum von 1,5 Mio. Barrel täglich vom Oktober-November letzten Jahres möglicherweise – selbst bei einer weiteren Preiserholung – nicht wieder erreichen.