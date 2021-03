14:12 | 18.03.2021

Einschätzung der Internationalen Energieagentur führt zu Druck auf die Ölpreise

Gesten kamen die Ölpreise unter Druck, nachdem der veröffentlichte Monatsbericht der Internationalen Energieagentur eine überraschend pessimistische Einschätzung der Nachfrageentwicklung zeigte. Dieser zufolge soll das Vorkrisen-Niveau erst in 2023 wieder erreicht werden. Die Prognosen zu Angebot und Nachfrage blieben (ausgenommen für das laufende Quartal) gegenüber dem Vormonatsbericht kaum verändert. Für das 1. Quartal sieht die IEA einen um 800 Tsd. Barrel pro Tag höheren Bedarf an OPEC-Öl, zurückzuführen hauptsächlich auf die Produktionsausfälle in den USA durch den Kälteeinbruchs im Februar. Auch soll die Nachfrage witterungsbedingt etwas höher sein. Die Unterversorgung im 1. Quartal ist damit etwas über der bisherigen Erwartung. In den folgenden Quartalen soll sich die Nachfragedynamik erhöhen. Das Überangebot scheint schneller als erwartet abgebaut zu werden, möglicherweise gänzlich noch in diesem Quartal. Allerdings stiegen die US-Lagerbestände seit Ende Februar kräftig an, dem US-Energieministerium zufolge in der letzten Woche auf gut 500 Mio. Barrel. Innerhalb von drei Wochen kam es zu einem Anstieg um 38 Mio. Barrel, womit der seit Anfang Dezember erfolgte Lagerabbau vollständig rückgängig gemacht wurde. Bei den Benzin- und Destillatebeständen dagegen kam es zu einem starken Abbau, sie liegen inzwischen unter dem 5-Jahresdurchschnitt.