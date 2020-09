14:36 | 17.09.2020

Eisenerzpreise geben merklich nach

Seit vorgestern geben die Eisenerzpreise merklich nach, an der SGX in Singapur seit Dienstag um fast 7% auf 117 USD je Tonne, an der DCE in Dalian ebenso auf umgerechnet 116 USD je Tonne. Damit liegen die Preise aber weiterhin auf sehr hohen Niveaus. Grund des Preisrückgangs dürfte ein erwarteter bevorstehender Lageraufbau in China sein. Vor einigen chinesischen Häfen konnten in den letzten Wochen Schiffe nicht entladen werden. Inzwischen hat sich dieser Stau aufgelöst und es sollte wieder mehr Eisenerz ins Land kommen. Per Ende letzter Woche lagen in den chinesischen Häfen rund 119 Mio. Tonnen Eisenerz, was der größten Menge seit fünf Monaten entspricht. Schon seit Mitte Juni findet eine Aufstockung der Bestände statt, ohne dass die Preise bislang davon beeinflusst wurden. Des weiteren dürften offenbar auch höhere Eisenerzexporte aus Brasilien eine Rolle spielen. Brasilien ist der größte globale Eisenerzproduzent. Die Daten des Wirtschaftsministeriums zeigen für September bislang Eisenerzexporte von 2,17 Mio. Tonnen pro Tag. Vor einem Jahr waren es nur 1,52 Mio. Tonnen pro Tag. Die bereits im Juli in Aussicht gestellte höhere Produktion und damit auch höhere Exporte im 2. Halbjahr werden jetzt offenbar umgesetzt. Damit sollte auch der noch bestehende Rückstand zum Vorjahr zu einem großen Teil aufgeholt werden können. Auch deshalb dürfte der seewärtige Eisenerzmarkt wieder besser versorgt sein, mit entsprechender negativer Auswirkung auf die Eisenerzpreise.