13:49 | 24.04.2020

Erholung der Ölpreise setzt sich fort – Europäische Gaspreise auf Tiefständen

Der Preis für Brent steigt auf 22,7 USD je Barrel, für WTI auf knapp 18 USD. Noch ist die Lage am Ölmarkt kritisch aufgrund der vielen Risiken auf der Nachfrageseite sowie bei den verfügbaren Lagerkapazitäten.

Erdgas

Die europäischen Gaspreise gingen wochenlang nach unten und haben historische Tiefs erreicht. Wesentlich bei der Preisschwäche sind die Nachfrageschwäche, ein hohes Angebot und besonders die sehr hohen Lagerbestände in Europa. Der milde Winter hat dazu geführt, dass in der letzten Woche die Bestände in Europa wieder zu über 59% gefüllt sind, in Deutschland und Österreich zu 75%. Im Sog des Preisrückgangs bei den Ölprodukten fielen auch die Preise für Flüssiggas (LNG).

In den USA, wo die Nachfrage kaum gesunken ist, konnten sich die Gaspreise zuletzt erholen. Dort wirken sich die schwachen Ölpreise positiv auf die Gaspreise aus. Grund ist, dass ein bedeutender Teil von Erdgas als Nebenprodukt bei der Schieferölproduktion anfällt. Und letztere dürfte nun enorm zurückgehen.