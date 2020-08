15:50 | 20.08.2020

EU-Rapsernte wird auf dem niedrigen Vorjahresniveau stagnieren – Hoher Importbedarf dürfte die Preise stützen

Vor der Corona-Krise lag der Rapspreis bei 420 EUR je Tonne. Dann stürzte er auf 335 EUR ab und konnte sich danach nur knapp zur Hälfte erholen. Seit einigen Wochen bewegt er sich in einem Korridor um 380 EUR. Raps ist ein wichtiger Ausgangsstoff für Biodiesel, weshalb die Preisbewegung stark der bei Rohöl ähnelt. Mit der schwachen Kraftstoffnachfrage ging eine geringere Rapsnachfrage einher. Die EU-Kommission erwartet einen diesjährigen Rückgang des EU-Biodieselverbrauchs um 13% sowie der EU-Biodieselproduktion um 4%. So wird weniger Biodiesel eingeführt. Bereits 2019/20 war die globale Rapsernte rückläufig, In diesem Jahr wird sie in der EU-27 auf dem niedrigen Vorjahresniveau von 15,4 Mio. Tonnen stagnieren. Dies ist zurückzuführen auf die Aussaatschwierigkeiten wegen Regen und die Trockenheit im Frühjahr. Ein weiterer Rückgang in Frankreich, in einigen osteuropäischen Ländern und der Zuwachs in Deutschland und Polen sollen sich der EU-Kommission zufolge ausgleichen. Die Rapsimporte dürften mit 5,5 Mio. Tonnen hoch bleiben, dies dürfte die Preise weiter stützen. Ebenso, dass in der Ukraine (Hauptlieferland) die Ernte unter 3 Mio. Tonnen liegt. Erst ab Oktober ist dann Ware aus Australien verfügbar. Das US-Landwirtschaftsministerium erwartet, dass der Rapsmarkt trotz einer etwas rückläufigen Nachfrage nochmals ein kleines Defizit aufweisen wird.