10:33 | 20.10.2021

Excellon Resources: Silber-, Zink- und Bleimine Platosa liefert erneut

Silberproduzent und Explorer Excellon Resources (NYSE EXN / WKN A2QEQZ) liefert für das dritte Quartal einmal mehr solide Produktionsergebnisse von seiner Silber-, Zink- und Bleimine Platosa in Mexiko ab.Wie die Gesellschaft, die auch in Sachsen auf den Spuren signifikanter Silbervorkommen ist, meldete, wurden in den drei Monaten bis Ende September 521.160 Unzen Silberäquivalent gefördert und damit ungefähr so viel wie im Vorjahres Zeitraum (524.312 Unzen). Das Ergebnis setzte sich dabei zusammen aus: – einer Silberproduktion von 326.706 Unzen (Vorjahr 326.909 Unzen),

– einer Bleiproduktion von 1,9 Mio. Pfund (Vorjahr 2,2 Mio. Pfund) und

– einer Zinkproduktion von 2 Mio. Pfund (Vorjahr 2,7 Mio. Pfund). Wie CEO Brendan Cahill ausführte, verbuchte Excellon damit auf Platosa ein weiteres Quartal mit solider Produktion bei einer höheren Produktivität als im dritten Quartal 2020. Cahill wies dabei darauf hin, dass sich die Gewinnungsraten gegen Ende des Berichtszeitraums verbesserte hätten und dies auch jetzt im vierten Quartal zu beobachten sei. Die Company meldete für die vergangenen drei Monate höhere Silber- aber niedrigere Blei- und Zinkgehalte als im Vorjahresquartal. Dabei lagen die Ausbringungsraten unter denen aus dem dritten Quartal 2020, aber höher als in den vorangegangenen Quartalen des Jahres 2021. Excellon passte im September daraufhin das Betriebsschema des Flotationskreislaufs an, sodass die Ausbringung bei Silber und Blei wieder auf Vorjahresniveau stieg und die Gewinnungsrate bei Zink sogar auf mehr als 80% kletterte. Saisonale Wetterbedingungen Ende September führten zudem zu höheren Lagerbeständen an Erz und nicht verkauftem Konzentrat, die dann Anfang Oktober verarbeitet und/oder ausgeliefert wurden. Im Vergleich der Neunmonatszahlen ergab sich eine deutliche Verbesserung gegenüber dem gleichen Zeitraum 2020. (siehe Tabelle) Das allerdings war zu erwarten, hatte die mexikanische Regierung doch als Reaktion auf die Corona-Pandemie vom 2. April bis zum 1. Juni 2020 einen Lockdown verhängt.

Produktionsergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate 2021; Excellon Resources Fazit: Die Platosa-Mine liefert weiterhin und wir beurteilen es als positiv, dass nun die Ausbringungsraten erhöht werden konnten. Interessant könnte sein, inwieweit sich die zuletzt stark gestiegenen Zink- und Bleipreise auf das Zahlenwerk auswirken werden. Als spannender noch dürfte sich unserer Ansicht nach in den kommenden Wochen und Monaten aber erweisen, was sich auf den verschiedenen, unserer Meinung nach sehr aussichtsreichen Explorationsprojekten von Excellon – nicht zuletzt in Sachsen – entwickeln wird. Wir halten unsere Leser auf dem Laufenden. Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

