16:08 | 15.12.2020

Exportsteuer auf russische Getreideexporte – Verbesserte Witterungsbedingungen für Kakao

Nun wurde bestätigt, dass Russland zwischen dem 15. Februar und dem 30. Juni seine Getreideexporte auf 17,5 Mio. Tonnen quotiert und zusätzlich eine Exportsteuer auf Weizen (25 EUR je Tonne) einführt. Nach Schätzung des russischen Beratungshauses SovEcon werden durch die Exportsteuer die Weizenexporte um 2-3 Mio. Tonnen reduziert, sie sollen 2020/21 insgesamt 37,8-38,8 Mio. Tonnen betragen. Im gestrigen Handelsverlauf legte der Weizenpreis bis auf 622 US-Cent je Scheffel zu. Er schloss dann aber 3% im Minus bei 597 US-Cent, nachdem es zur Erwartung einer in den nächsten Wochen besonders starken Exporttätigkeit kam.

Kakao

In der Elfenbeinküste herrschte in den letzten Tagen eine Mischung aus Sonne und Niederschlägen. Eine solche Entlastung während der Trockenzeit und vor dem Aufziehen der Harmattan-Winde war kaum mehr erwartet worden. Die Aussichten für das Ende der Haupternte und die folgende Zwischenernte werden also deutlich verbessert. Die Einschätzung der bisherigen Kakaoproduktion gestaltet sich schwierig. Während die Exporteure die Anlieferungen für den Zeitraum zwischen dem Saisonstart Anfang Oktober und Ende November 10% höher als im Vorjahr schätzten, berichtete die Regulierungsbehörde CCC am darauffolgenden Tag ein Minus von 0,4%.