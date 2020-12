17:40 | 07.12.2020

Gleichgewicht am Ölmarkt bleibt fragil

Am Freitag erreichte der Brentölpreis mit über 49 USD je Barrel ein 9-Monatshoch. Dem Anstieg ging die Einigung der OPEC+ voraus. Saudi-Arabien gab nun die offiziellen Verkaufspreise für seine Januar-Lieferungen bekannt. Dabei wurde für die Lieferungen von Arab Light nach Asien die Preise um 0,80 USD je Barrel angehoben, Hinweis auf eine starke asiatische Nachfrage. Eine solche zeigen auch die im November deutlich gestiegenen chinesischen Rohölimporte. Die vereinbarte Produktionserhöhung der OPEC+ im Januar um insgesamt 500 Tsd. Barrel täglich dürfte schwer umzusetzen sein. Infolge der durch die USA in 2019 verhängten Ölsanktionen sind die Produktion und Exporte Venezuelas stark gefallen, doch bereits im November stiegen die Exporte lt. Argus stark, da chinesische Raffinerien – trotz der Sanktionen – wieder direkte Beladungen aufgenommen haben. Das Gleichgewicht am Ölmarkt bleibt weiterhin fragil. So dürfte das derzeitige Preisniveau zu hoch sein.