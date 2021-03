15:24 | 23.03.2021

Globale Aluminiumproduktion erreichte im Februar auf Tagesbasis einen neuen Rekordwert

Die gestrigen Daten des International Aluminium Institute (IAI) zeigen, dass Besorgnis hinsichtlich einer Angebotsknappheit derzeit noch nicht angebracht ist. Dem IAI zufolge erhöhte sich im Februar die globale Aluminiumproduktion auf 5,2 Mio. Tonnen (+ 1,2% ggü. Vj.). Auf Tagesbasis wurde mit 185,8 Tsd. Tonnen ein neuer Rekordwert erreicht. Geschuldet ist der Anstieg ausschließlich China. So besteht jedoch das Risiko einer sinkenden globalen Aluminiumproduktion, falls die chinesischen Schmelzen die Produktion bremsen. Dies müsste von den Lokalregierungen angeordnet werden, denn die Aluminiumherstellung in China ist aufgrund der hohen Preise sehr profitabel. Die dortigen Schmelzen dürften die Produktion deshalb so lange wie möglich hoch halten. Der SHFE-Lagerstatistik ist zu entnehmen, dass die in China produzierte Menge nicht vollständig verbraucht wird und daher teilweise exportiert werden dürfte. Seit Jahresbeginn kam es zu einem Anstieg der Aluminiumbestände um zwei Drittel auf aktuell ein10-Monatshoch. Die Daten des IAI belegen einen Produktionsrückgang von 2,4% außerhalb Chinas in allen vom IAI erfassten Regionen bis auf die asiatischen Länder ex China, deren Produktion konstant blieb. Gestern stieg der LME-Aluminiumpreis weiter und näherte sich der Marke von 2.300 USD je Tonne. Diese wurde zuletzt im Juni 2018 überschritten. Heute Morgen erfolgte ein Rückgang um rund 2%. Dem gingen Spekulationen voraus, dass China bis zu 500 Tsd. Tonnen Aluminium aus Staatsreserven freigeben könnte.