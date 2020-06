15:30 | 22.06.2020

Globaler Kupfermarkt im 1. Quartal im Angebotsüberschuss

Der Kupferpreis hat seine Erholungsbewegung fortgesetzt, in der letzten Woche mit einem Plus von 1,1%. Zum Wochenbeginn liegt der Preis bei gut 5.800 USD. Der International Copper Study Group (ICSG) zufolge bestand am globalen Kupfermarkt im 1. Quartal ein Angebotsüberschuss von 130 Tsd. Tonnen (saisonbereinigt 49 Tsd. Tonnen), während er im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Defizit aufwies. Geschuldet ist der Überschuss einer verhaltenen Nachfrage im 1. Quartal (- 2,5% ggü. Vj.). Die ICSG berichtet oder schätzt für alle wichtigen Konsumentenländer bzw. -regionen (etwa China, Japan, die EU und die USA) eine rückläufige Nachfrage. Die Kupferminen- und Kupferraffinadeproduktion waren weitgehend unverändert. Auf der Minenseite kam es in Peru durch die Coronavirus-Krise zu einem deutlichen Rückgang. In Chile, der Demokratischen Republik Kongo und Indonesien dagegen erfolgte ein Anstieg. Der Rückgang der Raffinadeproduktion in China konnte durch eine höhere Produktion in anderen Ländern aufgefangen werde. Inzwischen wird auch in den chinesischen Schmelzen wieder mehr Kupfer produziert. In der Grasberg“-Mine in Indonesien ( zweitgrößte globale Kupfermine) läuft die Produktion normal. Auch der größte globale Kupferminenproduzent aus Chile will seine Produktion aufrecht halten.