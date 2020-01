14:39 | 22.01.2020

Gold gibt leicht auf gut 1.550 USD je Feinunze nach – Indische Goldimporte stark gesunken

Der Goldpreis ging gestern nach Auf- und Abwärtsbewegungen fast unverändert aus dem Handel. Heute Morgen gibt er leicht auf gut 1.550 USD je Feinunze nach. Die Märkte scheinen hinsichtlich des Coronavirus in China etwas beruhigt zu sein.

Kommende Woche wird der World Gold Council im Rahmen seiner „Gold Demand Trends“ auch über die letztjährige Goldnachfrage in Asien berichten. Indischen Regierungskreisen zufolge sollen die Goldimporte auf ein 3-Jahrestief zurückgegangen sein. Der Verband der indischen Schmuckhersteller erwartet in diesem Jahr wieder deutlich höhere Goldeinfuhren, da sich die Konsumenten an das hohe Preisniveau gewöhnt hätten. Diese Aussage darf skeptisch gesehen werden, auch im Hinblick auf die voraussichtliche weitere Abkühlung der dortigen Wirtschaft und die Goldimportsteuer.

Palladium gab gestern auf unter 2.400 USD je Feinunze nach. Das zum Handelsschluss bestehende Minus von 5,6% entspricht dem stärksten Tagesverlust seit Anfang August. Da der Preis vorgestern ein Rekordhoch erreicht hatte, dürften Gewinne mitgenommen worden sein. Heute Morgen legt der Preis bereits wieder zu.