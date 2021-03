15:04 | 12.03.2021

Gold gibt wieder nach – World Platinum Investment Council äußert sich sehr optimistisch zur Platinnachfrage

Die steigenden US-Anleiherenditen führen bei Gold zu einem Rücksetzer auf gut 1.700 USD je Feinunze. In Euro gerechnet gibt der Preis auf 1.430 EUR je Feinunze nach. Gestern beschloss die EZB eine deutliche Aufstockung der Anleihekäufe im 2. Quartal. Davon konnte Gold nicht profitieren.

Platin

Der Platinpreis war gestern bis auf 1.230 USD je Feinunze gestiegen. Heute Morgen ging er im Fahrwasser von Gold wieder auf unter 1.200 USD je Feinunze zurück. Auftrieb erhielt Platin Mitte der Woche von den Prognosen des World Platinum Investment Council. Letzterer reduzierte zwar seine Defizitprognosen für 2020 und 2021, äußerte sich jedoch hinsichtlich der Nachfrageaussichten in den kommenden Jahren sehr optimistisch. Dies gilt besonders für die Nachfrage aus der Automobilindustrie. Bereits in diesem Jahr erwartet der WPIC von dieser eine um 25% stärkere Platinnachfrage als im Vorjahr. Zum einen aufgrund höherer Verkaufszahlen, zum anderen aufgrund eines höheren Platineinsatzes in den Katalysatoren (wegen strengerer Abgasvorschriften in Europa und China). Zudem dürfte Platin gegenüber dem etwa doppelt so teuren Palladium in neuen Fahrzeugmodellen bevorzugt werden. Eine weitere Sparte mit viel Potenzial ist dem WPIC zufolge die Wasserstofftechnologie, wo Platin in Brennstoffzellen eingesetzt wird.