15:19 | 09.10.2020

Gold konnte die Marke von 1.900 USD je Feinunze zurückerobern

Gold konnte mit Unterstützung durch den etwas schwächeren USD und geringe ETF-Zuflüsse wieder die Marke von 1.900 USD je Feinunze zurückerobern. US-Präsident Trump will nun lt. Finanzminister Mnuchin eine Vereinbarung mit den Demokraten über ein umfassendes Konjunkturprogramm.

Gestern wurde vom World Gold Council (WGC) die monatliche Statistik zu den Gold-ETFs veröffentlicht. Diese hatten im September Zuflüsse von 68,1 Tonnen zu verzeichnen, in den ersten neun Monaten des Jahres von 1.003 Tonnen. Damit ist das Gesamtjahr 2019 bereits übertroffen. Zwei Drittel aller Zuflüsse sind auf ETFs in Nordamerika, besonders auf den SPDR Gold Trust, zurückzuführen.

Auch die anderen Edelmetalle konnten zulegen. Palladium konnte dabei zeitweise die Marke von 2.400 USD je Feinunze überwinden. Für Unterstützung sorgte hier offenbar wieder das anziehende Interesse der Investoren. In die von Bloomberg erfassten Palladium-ETFs flossen gestern 23,4 Tsd. Unzen.