14:46 | 06.02.2020

Gold und Palladium können sich gut behaupten

Die ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA haben positiv überrascht, was den Goldpreis durch den aufgewerteten USD gestern belastete, neben gestiegenen Anleiherenditen und Aktienmärkten. Im Hinblick darauf konnte sich Gold gut behaupten und liegt heute Morgen bei 1.555 USD je Feinunze.

Palladium

Das in China grassierende Coronavirus wirkt sich stark auf die Automobilindustrie aus, wo es einigen Marktbeobachtern zufolge bereits zu Produktionsdrosselungen kommt. Nach Einschätzung der China Passenger Car Association könnte das Virus einen Rückgang der Autoverkäufe im Gesamtjahr um bis zu 5% verursachen. Die Auswirkung betrifft auch andere Länder wie etwa Südkorea. Da es an Bauteilen fehlt, wurde dort die Autoproduktion in einigen Werken schon gedrosselt oder stillgelegt. Dennoch kann sich der Palladiumpreis behaupten.