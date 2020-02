14:39 | 04.02.2020

Gold unter Druck – Palladium legt deutlich zu

Gold steht seit gestern unter Druck, heute Morgen fällt der Preis unter 1.570 USD je Feinunze. Der chinesischen Zentralbank ist es gelungen, die Märkte zu beruhigen, so hat sich die Risikobereitschaft erhöht. Des weiteren war der ISM-Index in den USA eine positive Überraschung, der infolge stärkere USD belastete Gold ebenfalls.

Die indischen Goldimporte beliefen sich im Januar (lt. inoffiziellen Angaben) auf lediglich knapp 22 Tonnen, was im Vorjahresvergleich einem Rückgang um die Hälfte entspricht. Das rekordhohe inländische Preisniveau und die schwache Wirtschaftsentwicklung wirkten sich entsprechend auf die Nachfrage aus. Diese dürfte sich auf kurzfristige Sicht auch nicht beleben, denn es kam nicht zu der erhofften Absenkung der Importsteuer.

Bei Palladium steigt der Kassakurs wieder auf 2.400 USD je Feinunze. Das Thema Coronavirus scheint in den Hintergrund gerückt zu sein. China ist Hauptverbraucher von Palladium und so dürften die Folgen für das Land gravierend sein. Zumindest auf kurzfristige Sicht dürften die Autozulassungen zurückgehen. Auch kommt es im Zuge der Werkschließungen in Wuhan und anderswo vorübergehend zu Beeinträchtigungen der Auto- und -teileproduktion. Der Preisanstieg bei Palladium dürfte überzogen sein.