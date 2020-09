12:45 | 21.09.2020

Gold wenig verändert bei 1.950 USD je Feinunze

In den vergangenen Wochen spielte der USD-Wechselkurs die Hauptrolle, so wirkt sich die Beruhigung dort auch auf den Goldpreis aus. Das Statement der Fed zur künftigen Ausrichtung der Geldpolitik wirkte sich bislang nicht weiter in Form von Druck auf den USD aus. Ein Grund hierfür ist die abwehrende Haltung der EZB gegen eine weitere Aufwertung des Euro. Dem begonnenen Abwertungswettlauf zwischen USD und EUR könnten auch noch andere Währungen folgen. Eine zu starke Währung entspricht im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Inflation derzeit nicht dem Interesse der Zentralbanken. Gold sollte davon profitieren, dass es nicht beliebig schnell vermehrt werden kann. Das globale Goldangebot steigt jährlich um ca. 2,5%.