14:50 | 23.04.2020

Gold wieder über 1.700 USD je Feinunze – Überschuss am Silbermarkt

Gestern konnte der Goldpreis wieder die Marke von 1.700 USD je Feinunze übersteigen. In Euro gerechnet legte Gold etwas stärker zu, heute Morgen liegt der Preis bei knapp 1.590 EUR je Feinunze. Die EZB hat ihre Anforderungen an Sicherheiten weiter gelockert, viele Regierungen stellen Milliarden für ihre Wirtschaft bereit. Somit erhöhen sich die – bereits hohen – Schulden der Länder weiter. Gold wird deshalb als wertstabile Anlage geschätzt, was sich an einer weiterhin starken Nachfrage zeigt. Gestern flossen in die Gold-ETFs 14,5 Tonnen, seit Monatsbeginn sind es bereits 142 Tonnen.

Silber konnte gestern im Fahrwasser von Gold wieder über die Marke von 15 USD je Feinunze zulegen. Das Silver Institute hat gestern Abend seinen „World Silver Survey 2020“ veröffentlicht. Dieser belegt wiederum einen Angebotsüberschuss am globalen Silbermarkt 2019. Der Überschuss von 31,3 Mio. Unzen (gut 970 Tonnen) beruht auf einer kaum gestiegenen Nachfrage bei einer leichten Angebotsausweitung. Für dieses Jahr ist der Ausblick dem Silver Institute zufolge wegen der Corona-Krise sehr unsicher. Die industrielle Nachfrage dürfte in allen wesentlichen Bereichen rückläufig sein. Dagegen soll die Investmentnachfrage deutlich steigen. Bei einem spürbaren Angebotsrückgang dürfte der Angebotsüberschuss 2020 um gut die Hälfte abgebaut werden. Das Silver Institute geht davon aus, dass der Silberpreis später im Jahr gegenüber Gold aufholen wird.