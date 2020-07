15:13 | 15.07.2020

Gold wieder über 1.800 USD je Feinunze

Gestern Abend konnte der Goldpreis die Marke von 1.800 USD je Feinunze wieder übersteigen. Dabei wurde er vom schwächeren USD unterstützt. Die USA sind am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen, so werden sie wohl deutlich später als andere Länder aus dieser herauskommen. Entsprechend schleppender dürfte auch die Konjunkturerholung verlaufen. Der Druck auf die Fed und die US-Regierung zu weiteren Maßnahmen verstärkt sich deshalb. Ein weiterer Unterstützungsfaktor für Gold sind die nach wie vor schwelenden geopolitischen Spannungen. US-Präsident Trump hat einen Erlass unterzeichnet, der den Sonderstatus von Hongkong beendet. Zudem besteht noch der Streit zwischen den USA und China über Gebietshoheiten im Südchinesischen Meer.

Gestern flossen Bloomberg zufolge 6,3 Tonnen in die Gold-ETFs.