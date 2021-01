16:47 | 11.01.2021

Goldpreis auf Talfahrt

Am Freitag kam es bei Gold zu einem Einbruch um mehr als 3%, die Abwärtsbewegung setzte sich heute Morgen zunächst fort. Im Tief lag der Preis unter 1.820 USD je Feinunze und damit auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Dezember. Gründe für den Rückgang ist der stärkere USD zusammen mit steigenden US-Anleiherenditen. Letztere reagierten auf die Erwartung umfangreicher fiskalischer Stimulierungsmaßnahmen durch die kommende Regierung Biden mit der damit verbundenen Zunahme der US-Staatsverschuldung. Die kurzfristigen Renditen sind kaum verändert, Zinserhöhungen seitens der Fed werden also nicht erwartet. Wegen der gestiegenen Inflationserwartungen werden die US-Realzinsen weiterhin negativ bleiben. So ist von einem baldigen Wiederanstieg des Goldpreises zu rechnen. Dieser liegt inzwischen wieder bei 1.850 USD.

Beim Preisrutsch von Gold gerieten auch die übrigen Edelmetalle unter Druck. Silber gab am Freitag um mehr als 6% nach und heute Morgen im Tief bis auf 24,4 USD je Feinunze. Platin, am Freitag noch nahe eines 4-Jahreshochs, fiel um fast 100 USD auf gut 1.030 USD je Feinunze.