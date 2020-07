14:33 | 01.07.2020

Goldpreis bei 1.785 USD je Feinunze

Gestern hielt der festere USD den Goldpreis lange in Schach, bevor es am späteren Nachmittag zu einem Anstieg auf 1.785 USD je Feinunze kam. Hier liegt der Preis auch heute Morgen noch. Der nächstfällige Futures-Kontrakt handelte zeitweise über der 1.800 USD-Marke. In einer Anhörung vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses zeigte der Fed-Vorsitzende Powell Besorgnis über die langsame Erholung der Wirtschaft, den Wirtschaftsausblick nannte er „außerordentlich unsicher“. Zudem warnte der US-Virologe Fauci vor einem möglichen starken Anstieg der Coronoavirus-Neuinfektionen in den USA. In Anbetracht dessen war Gold wieder stark gefragt. Die ETFs hatten wiederum Zuflüsse zu verzeichnen. Heute werden in den USA der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Gute Daten könnten einem weiteren Preisanstieg von Gold zunächst entgegenstehen.