14:00 | 17.02.2021

Goldpreis bleibt unter Druck

Gestern unterschritt der Goldpreis die Marke von 1.800 USD je Feinunze. Ausschlaggebend ist die recht schwache Nachfrage seitens der Investoren. Die Bestände der Gold-ETFs gingen lt. Bloomberg allein gestern um über 38 Tonnen zurück, Nachmeldungen inbegriffen. Die gute Stimmung an den Finanzmärkten und die steigenden Renditen wirken sich auf die Nachfrage nach Gold aus. Gestern stieg die 10-jährige US-Rendite (erstmals seit fast einem Jahr) über 1,3% p.a.. Zum Vergleich: Im Sommer lag sie noch bei 0,5% p.a.. So stehen Gold derzeit drei Faktoren entgegen: der Konjunkturoptimismus, steigende Zinsen und der etwas stärkere USD. Der Druck auf Gold dürfte also vorerst anhalten. Auf mittel- bis langfristige Sicht jedoch sollte Gold als Sachwert und inflationssichere Anlage attraktiver werden. Die Realzinsen weltweit sollten, bedingt durch die höhere Inflation und die enormen Anleihenkäufe der Zentralbanken, niedrig oder im negativen Bereich bleiben.