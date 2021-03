12:37 | 02.03.2021

Goldpreis fällt auf 8½-Monatstief

Nachdem die Abwärtsbewegung bei Gold kurz unterbrochen war, setzt sie sich wieder fort. In der Nacht fiel der Preis fast bis auf 1.700 USD je Feinunze, was einem 8½-Monatstief entspricht. Dies ist nicht gänzlich auf die Anleiherenditen zurückzuführen, da letztere nicht mehr weiter gestiegen sind. Dafür sorgt der steigende USD für Druck. Denkbar ist ein Zusammenhang mit dem deutlich über Erwartung ausgefallenen ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe. Aus den Gold-ETFs flossen gestern gut 14 Tonnen ab, seit Jahresbeginn inzwischen 94,5 Tonnen. Ein Stimmungswechsel der Anleger wäre dringend nötig, was jedoch eine Preisstabilisierung voraussetzt. Ein Impuls könnte von einer anziehende Nachfrage der asiatischen Konsumenten kommen. Diese nutzen üblicherweise ein niedriges Preisniveau zum Kauf. Doch momentan weist noch nichts darauf hin.