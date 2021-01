16:19 | 08.01.2021

Goldpreis fällt unter 1.900 USD je Feinunze

Gold steht weiter unter Druck, bedingt durch den festeren USD und weiter steigende Anleiherenditen. Heute Morgen unterschreitet der Preis die Marke 1.900 USD je Feinunze. Das Interesse des Marktes dürfte dem heutigen US-Arbeitsmarktbericht gelten.

Palladium

Die Daten der WARD’s Automotive Group belegen für 2020 einen Rückgang der Fahrzeugverkäufe ( 14,4 Mio.) von knapp 15% ggü. Vj.. Dies entspricht einem 9-Jahrestief. Allerdings kam es zu einer Erholung. Besonders gegen Jahresende zeigten sich die Absätze stark. In diesem Jahr wird eine weitere Erholung erwartet. Die USA sind der zweitgrößte globale Automarkt und benzinlastig, deshalb gibt es dort eine höhere Nachfrage nach Palladium. So dürften die Verkaufszahlen in den letzten Monaten ein unterstützender Faktor für den Palladiumpreis gewesen sein.