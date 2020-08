14:21 | 26.08.2020

Goldpreis fällt unter 1.920 USD je Feinunze – Platin legt zu

Heute Morgen gibt der Goldpreis auf unter 1.920 USD je Feinunze nach. Diese Marke entspricht dem alten Rekordhoch vom September 2011, welches bis vor einem Monat Bestand hatte. Für Gegenwind sorgt die hohe Risikobereitschaft. Die weiter steigenden Aktienmärkte ignorieren alle negativen Nachrichten wie etwa das US-Verbrauchervertrauen, welches ein 6-Jahrestief erreicht hat. Die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff und ein baldiges Ende der Corona-Pandemie überwiegt. Dennoch zeigte sich in diesem Jahr die Preisentwicklung bei Gold besser als bei Aktien. Der Zugewinn bei Gold seit Jahresbeginn beläuft sich auf 26%. Gestern war ein leichter ETF-Abfluss zu verzeichnen.

Die Anleger setzen verstärkt auf Platin. Anfang der Woche gab es einen ETF-Zufluss von 42 Tsd. Unzen. Seit Beginn der Zuflüsse Ende Juli belaufen sich diese auf 360 Tsd. Unzen, seit Jahresbeginn auf 266 Tsd. Unzen. Folglich könnte am Platinmarkt in diesem Jahr ein Angebotsdefizit entstehen. Grund für das starke Kaufinteresse bei den Platin-ETFs ist, dass Platin seit Jahresbeginn mit 4,5% im Minus liegt. Derzeit ist Platin rund 1.000 USD je Feinunze billiger als Gold, so kam es zuletzt zu einer leichten Aufholjagd. Gestern konnte Platin um gut 1% zulegen.