15:28 | 05.02.2021

Goldpreis fiel gestern unter die Marke von 1.800 USD je Feinunze

Der Goldpreis fiel gestern um mehr als 2%, kann aber heute Morgen die Marke von 1800 USD je Feinunze zurückerobern. Der seit Montag erlittene Verlust kann nicht allein mit dem festeren USD und gestiegenen US-Anleiherenditen begründet werden, denn auch Gold in Euro gerechnet fiel unter 1.500 EUR je Feinunze. Vielmehr dürften es technische Gründe gewesen sein, denn Gold durchbrach im Laufe der Woche einige charttechnisch wichtige Marken. Preise unter 1.800 USD scheinen aber zum Kauf zu motivieren. So hatten gestern die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs Zuflüsse von knapp 3 Tonnen zu verzeichnen, die größtenteils auf den SPDR Gold Trust in den USA entfielen. Das niedrige Preisniveau dürfte auch das Kaufinteresse in Asien wecken. Der Goldpreis sollte sich zunächst stabilisieren und im Laufe des Jahres deutlich zulegen. Denn die Fed hat deutlich gemacht, dass sie – trotz steigender Inflationsrisiken – ihre ultra-lockere Geldpolitik beibehalten will.