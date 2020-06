15:17 | 22.06.2020

Goldpreis geht auf 7½-Jahreshoch zu

Der Goldpreis legte in der Nacht auf knapp 1.760 USD je Feinunze zu, seit Freitagmittag sind es damit knapp 30 USD. In Euro stieg der Preis auf 1.570 EUR je Feinunze. Silber kam an die Marke von 18 USD je Feinunze. Der jeweilige Preissprung ist auf die Besorgnis hinsichtlich einer fortgesetzten starken Coronavirusausbreitung zurückzuführen. Gestern hatte die Weltgesundheitsorganisation einen Rekordanstieg der weltweiten Neuinfektionen berichtet. Davon sind auch einige US-Bundesstaaten betroffen, was ein Risiko für die sich andeutende Konjunkturerholung darstellt. Die Forderungen nach weiteren Stimulierungsmaßnahmen der US-Regierung dürften deshalb stärker werden. Zudem dürfte die US-Notenbank die Bilanzsumme ausweiten. Somit bleibt der Blick der Marktteilnehmer auf das Thema Geldentwertung/Inflation gerichtet. Zu sehen ist dies am starken Interesse an den Gold-ETFs, in die am Freitag (lt.Bloomberg) knapp 30 Tonnen flossen. Der Großteil davon entfiel auf den SPDR Gold Trust. Somit war die Kaufzurückhaltung in den Vortagen lediglich temporär. Die spekulativen Anleger bauten in der letzten Berichtswoche erstmals wieder Netto-Long-Positionen auf.