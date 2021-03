15:02 | 10.03.2021

Goldpreis konnte die Marke von 1.700 USD überwinden – Angebotsdefizit bei Platin deutlich geringer

Gestern erreichte der Goldpreis in der Spitze 1.720 USD je Feinunze. Für Unterstützung sorgten die fallenden Anleiherenditen und der schwächere USD. Noch ist die Nachhaltigkeit des Anstiegs fraglich. Die ETFs hatten gestern Abflüsse von knapp 6 Tonnen zu verzeichnen. Heute werden in den USA die Inflationsdaten veröffentlicht, die für Februar negative Realverzinsung zeigen dürften. Letztere sind üblicherweise positiv für Gold. Des weiteren wird wohl heute das das Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Bio. USD vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet werden, was tendenziell die Inflation weiter treiben dürfte. Allerdings wird seitens der Fed erst bei einem tatsächlichen Anstieg der Inflation eine Zinserhöhung vorgenommen. So sollte das Konjunkturpaket ein preistreibender Faktor für Gold sein.

Platin

Der Aufwärtstrend bei Platin ist gestoppt, heute Morgen erfolgte ein Rücksetzer auf 1.160 USD je Feinunze. Der World Platinum Investment Council (WPIC) revidierte die Angebotsdefizite für 2020 und 2021 im heutigen Quartalsbericht deutlich nach unten. In 2020 belief sich das Defizit auf rekordhohe 932 Tsd. Unzen. In diesem Jahr soll es nur noch 60 Tsd. Unzen betragen, während bislang 224 Tsd. Unzen erwartet wurden. Grund ist die um 1 Mio. Unzen höhere südafrikanische Minenproduktion (nach den enormen Ausfällen im letzten Jahr) sowie eine deutlich geringere Investmentnachfrage. Letztere soll sich gegenüber dem letzten Jahr halbieren. Nach Einschätzung des WPIC wird sich die Nachfrage in den kommenden 3 Jahren weiter erhöhen, bei einem gleichzeitig stagnierenden Angebot. Dies spricht für höhere Angebotsdefizite und einen auf langfristige Sicht weiter steigenden Platinpreis.