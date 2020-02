15:02 | 10.02.2020

Goldpreis nahezu unverändert

Gold konnte am Freitag trotz des aufgewerteten USD leicht zulegen. Der US-Arbeitsmarktbericht fiel positiv aus, im Januar wurden 225 Tsd. neue Stellen geschaffen. Der Goldpreis liegt heute Morgen fast unverändert bei gut 1.570 USD je Feinunze. Die Händler am Goldmarkt blicken eher auf die negativen Schlagzeilen. Inzwischen hat das Coronavirus mehr Tote verursacht als SARS. Dem Chef der Weltgesundheitsorganisation zufolge könnte dies möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs gewesen sein. Die ETF-Anleger tätigen nach wie vor Goldkäufe, die spekulativen Anleger dagegen haben sich zurückgezogen. Wie die CFTC-Statistik zeigt, hat diese Anlegergruppe ihre Netto-Long-Positionen in der Woche zum 4. Februar auf 181,6 Tsd. Kontrakte (- 17%) reduziert.