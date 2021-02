14:41 | 15.02.2021

Goldpreis stagniert – Platinpreis auf dem höchsten Stand seit Oktober 2014

Das Umfeld für Gold zeigt sich zur Zeit schwierig. Belastende Faktoren sind der zunehmende Konjunkturoptimismus, die neuen fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen und die Aktienmärkte mit immer neuen Rekorden. So stagniert Gold bei rund 1.820 USD je Feinunze.

Die Anleger favorisieren derzeit unter anderem Platin. Heute Morgen erreicht Platin bei 1.290 USD je Feinunze den höchsten Stand seit Oktober 2014. Der Preisrücksetzer am Freitag auf 1.210 USD wurde offenbar als Kaufgelegenheit genutzt. Der Platinmarkt seit zwei Jahren unterversorgt, dazu profitiert Platin von seiner hohen industriellen Verwendung. Auch war Platin lange Zeit deutlich unterbewertet. Inzwischen beläuft sich die Preisdifferenz zu Gold auf nur noch 530 USD. In der letzten Berichtswoche wurden die spekulativen Netto-Long-Positionen auf 29 Tsd. Kontrakte und damit das höchste Niveau seit Februar 2020 ausgeweitet.