15:25 | 14.12.2020

Goldpreis steht weiterhin unter Druck

Der Goldpreis fällt unter 1.830 USD je Feinunze. Dies dürfte auf die positive Stimmung der Marktteilnehmer wie auch die noch immer nicht beendeten Brexit-Gespräche zurückzuführen sein. Das Interesse an Gold zeigt sich derzeit gering, am Freitag waren weitere deutliche ETF-Abflüsse zu verzeichnen. In der Woche zum 8. Dezember weiteten die spekulativen Finanzanleger der CFTC-Statistik zufolge ihre Netto-Long-Positionen um 16% aus, was wesentlich zum Preisanstieg in diesem Zeitraum beitrug. Da der Preis seitdem wieder abgegeben hat, dürften auch die Netto-Long-Positionen inzwischen wieder niedriger sein. Am Donnerstag werden die Schweizer Exportdaten veröffentlicht. Ein Anziehen der Goldnachfrage in China und Indien (größte Konsumentenländer) dürfte den Goldpreis wohl unterstützen.