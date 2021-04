14:25 | 06.04.2021

Goldpreis steigt auf 1.735 USD je Feinunze

Gold kann sich gegen die robusten US-Konjunkturdaten gut behaupten und legt am Morgen auf 1.735 USD je Feinunze zu. Der Stellenaufbau am US-Arbeitsmarkt hatte die Markterwartungen deutlich übertroffen, ebenso der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe am Donnerstag und für den Dienstleistungssektor gestern. Jedoch konnte der USD nicht von den guten Zahlen profitieren, sondern geriet sogar unter Druck, zugunsten von Gold. Die Anleiherenditen stiegen nicht weiter. Seitens der spekulativen Anleger ist das Interesse an Gold derzeit gering. Die Netto-Long-Positionen dieser Anlegergruppe lagen Ende März bei 43 Tsd. Kontrakten. Gold befindet sich weiter in einer Bodenbildungsphase.