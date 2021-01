13:42 | 07.01.2021

Goldpreis stürzt nach Anstieg auf 2-Monatshoch ab

Nachdem die Demokraten bei den Stichwahlen zum US-Senat im Bundesstaat Georgia beide Sitze gewonnen haben, dürfte das Regieren für den neuen US-Präsident Biden einfacher werden. Zu erwarten sind dann weitere fiskalpolitische Stimulierungsmaßnahmen. Die von den Republikanern bislang abgelehnten neue Corona-Hilfsmaßnahmen könnten bereits kurzfristig beschlossen werden, was die Wirtschaft stimulieren sollte. Auch dürfte die Inflation anziehen. So dürften die Realrenditen fallen. Vom schwachen USD und der Eigenschaft als wertstabile Anlage konnte Gold zunächst profitieren und bei 1.960 USD je Feinunze ein neues 2-Monatshoch erreichen. Am Nachmittag stürzte der Goldpreis dann aber ab, im Tief bis auf 1.900 USD. Dazu dürften die gestiegenen Anleiherenditen beigetragen haben. In den USA überstieg die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen – erstmals seit März – die Marke von 1%. Hierbei dürfte die Aussicht auf eine noch expansivere Fiskalpolitik eine Rolle gespielt haben. Über Nacht erfolgte eine Erholung des Goldpreises um rund 25 USD.