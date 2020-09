15:33 | 11.09.2020

Goldpreis unterliegt starken Schwankungen

Gestern gab die Entwicklung an den Devisenmärkten auch die des Goldpreises vor. Am Nachmittag stieg der Preis entsprechend dem EUR-USD-Wechselkurs bis auf 1.965 USD je Feinunze, bevor er mit dessen anschließendem Rückgang wieder nachgab. Gold ging dann bei 1.940 USD nahezu unverändert aus dem Handel.

Der chinesische Automarkt erholt sich weiter. Den Daten des Verbandes der chinesischen Automobilproduzenten zufolge stiegen die Verkaufszahlen im August wiederum. Im August lagen die Absätze um 11,6% höher als im Vorjahr. Davon sollte besonders Palladium profitieren, welches in Katalysatoren von Benzinmotoren eingesetzt wird. Der Palladiumpreis schwankt seit Anfang des Monats um die Marke von 2.300 USD.