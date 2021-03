15:02 | 23.03.2021

Goldpreis unverändert bei rund 1.740 USD je Feinunze

Einem Preisanstieg bei Gold stehen weiterhin der feste USD, die hohen Anleiherenditen und die Abflüsse aus den Gold-ETFs entgegen. Seit Jahresbeginn summieren sich letztere auf 185 Tonnen. Gold kann nicht von den vorab veröffentlichten Statements des US-Notenbankpräsidenten Powell und der US-Finanzministerin Yellen profitieren, denen zufolge die US-Wirtschaft noch weit von einer vollständigen Erholung entfernt ist. Bis dahin wird die Fed die Wirtschaft so lange wie nötig unterstützen. Die US-Administration arbeitet bereits am nächsten Fiskalpaket (3 Bio. USD). Dieses soll hauptsächlich Infrastrukturmaßnahmen enthalten, teilweise durch Steuererhöhungen finanziert. Eine lang anhaltende ultra-lockere Geldpolitik zusammen mit expansiven fiskalischen Maßnahmen sollte Gold unterstützen. Der weitere Anstieg der bereits hohen Schulden und die Maßnahmen dürften auch zu Inflation führen. So sollte Gold als wertstabile Anlage geschätzt werden.