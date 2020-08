15:16 | 28.08.2020

Heftige Ausschläge beim Goldpreis durch die Rede des Fed-Vorsitzenden Powell

Der Fed-Vorsitzende Powell sorgte gestern Nachmittag für eine heftige Reaktion des Goldpreises. Zunächst erfolgte ein Preissprung um rund 30 USD auf 1.975 USD je Feinunze, danach fiel der Preis bis auf 1.910 USD zurück, ehe eine Erholung einsetzte. Heute handelt Gold wieder bei 1.950 USD je Feinunze. Der Fed-Vorsitzende hatte in seiner Rede zur Eröffnung der Jackson Hole-Konferenz der Kansas City Fed eine Änderung des Inflationsziels der Fed kommuniziert. Anstatt wie bislang eine Inflationsrate von 2% anzustreben, soll dieses Ziel nun im Durchschnitt erreicht werden. Dabei soll ein moderates Überschreiten von 2% toleriert werden, wenn die Inflation zuvor für längere Zeit unter 2% lag (was derzeit der Fall ist). Mögliche Erwartungen hinsichtlich einer Normalisierung der Geldpolitik seitens der Fed in absehbarer Zeit sind damit hinfällig. Die Fed Fund Futures zeigten schon vor der Rede Powells keinerlei Zinserhöhungserwartungen auf Sicht von zwei Jahren. Auf mittel- bis langfristige Sicht ist die Änderung des Inflationsziels der Fed für Gold positiv zu bewerten. Bei einer steigender Inflation dürften die Anleiherenditen (mangels Zinserhöhungserwartungen) kaum steigen und damit wird das Umfeld negativer Realzinsen zementiert.